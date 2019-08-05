6 numara için yeni hedef Bakayoko
Ön libero arayışındaki Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray-Panathinaikos maçından kareler!
- Fatih Terim o isimden ümidi kesti!
- Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif
- Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...
- Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı
- O transfer için şok sözler! "Hayal kurmaya gerek yok"
- Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı
- Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.