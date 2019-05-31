"4 İtalya kulübü Eljif'i istiyor"
Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, İtalya'dan 4 büyük kulübün genç futbolcuya talip olduğunu açıkladı. Gardi, "İki taraf anlaştıktan sonra açıklama yapılacaktır" dedi.
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