4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum | Video haber
4 büyüklerin borsa değerlerindeki son durum ve gelişmeleri GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu'nda değerlendirdi.
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