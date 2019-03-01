4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum
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4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsa değerlerindeki son gelişmeleri GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu'na değerlendirdi.

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01 Mart 2019 , Cuma
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