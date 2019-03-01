4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsa değerlerindeki son gelişmeleri GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu'na değerlendirdi.
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