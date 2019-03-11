4 büyüklerin 'Avcı'sı
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4 büyüklerin 'Avcı'sı

Medipol Başakşehir'de liderlik keyfi yaşanırken Abdullah Avcı'nın büyük takımlar karşısında son 3 sezonda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.

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11 Mart 2019 , Pazartesi
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