4 büyüklerin 'Avcı'sı
Medipol Başakşehir'de liderlik keyfi yaşanırken Abdullah Avcı'nın büyük takımlar karşısında son 3 sezonda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.
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