2018 Dünya Kupası jenerik videosu
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın resmi jenerik videosu sosyal medyadan yayınlandı.
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