2 genç taraftara veda
Antalya deplasmanından dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Eren Açıkgöz son yolculuklarına uğurlandı. Acı ve gözyaşının hakim olduğu törenlere farklı takımların taraftarları da katıldı.
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