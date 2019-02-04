1946 Spor olayları (Arşiv Odası)
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1946 Spor olayları (Arşiv Odası)

İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olan 2. Dünya Savaşı, dünyadaki bir çok ülkeyi derinden etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele etmek zorunda kalacaktı... Bu savaşın darbesi sporda da acı yüzünü gösterdi. İşte 1946 spor olayları...

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04 Şubat 2019, Pazartesi
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