Ay yıldızlılar; ilk hafta Çin’de, ikinci hafta Hollanda’da, üçüncü hafta ise Türkiye’de sahaya çıkacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Son Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği etaplar, gruplar ve organizasyon tarihleri belli oldu. Filenin Sultanları ilk hafta maçlarını 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de, ikinci hafta karşılaşmalarını 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, üçüncü hafta müsabakalarını ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye'de oynayacak.