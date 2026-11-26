CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarına çıkan Türk takımları VakıfBank ile Galatasaray Daikin, rakiplerini mağlup ederek Avrupa'ya zaferle giriş yaptı.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarına çıkan Türk takımları VakıfBank ile Galatasaray Daikin, rakiplerini mağlup ederek Avrupa'ya zaferle giriş yaptı. VakıfBank, sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Asterix Avo Beveren'e set vermeyerek mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Gecenin diğer maçında ise G.Saray Daikin, Polonya deplasmanında PGE Budowlani Lodz'u 3-1 yenerek turnuvaya moralli bir başlangıç yaptı.