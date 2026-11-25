Filenin Sultanları, 19 takımın mücadele vereceği Voleybol Milletler Ligi'nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak. Milli voleybolcular, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de 2'nci haftasında 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, 3'üncü haftasında ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye'de mücadele edecek.
Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1. Hafta (Çin)
Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
2. Hafta (Hollanda)
Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
3. Hafta (Türkiye)
Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
Filenin Sultanları, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1.Hafta / Çin
Türkiye-Tayland
Türkiye-ABD
Türkiye-Çin
Türkiye-Japonya
2.Hafta / Hollanda
Türkiye-Almanya
Türkiye-Ukrayna
İtalya-Türkiye
Türkiye-Hollanda
3.Hafta / Türkiye
Türkiye-Belçika
Türkiye-Fransa
Türkiye-Polonya
Türkiye-Rusya
Maç tarihleri ve saatleri ise daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.