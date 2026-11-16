Özel gitti Uslu geldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yaklaşık üç yıldır menajer olarak görev yapan Orkun Özel, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. TVF, Filenin Efeleri'nin ulusal ve uluslararası başarılarında önemli pay sahibi olan Özel'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Özel'den boşalan menajerlik görevine ise federasyon tarafından Yankı Uslu getirildi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yaklaşık üç yıldır menajer olarak görev yapan Orkun Özel, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. TVF, Filenin Efeleri'nin ulusal ve uluslararası başarılarında önemli pay sahibi olan Özel'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Özel'den boşalan menajerlik görevine ise federasyon tarafından Yankı Uslu getirildi.