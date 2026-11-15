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Galatasaray Daikin deplasmanda galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 19:32
Galatasaray Daikin deplasmanda galip!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Yuppo, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray Daikin'e 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-22, 22-25, 18-25 ve 24-26'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Göztepe 8'inci maçında 4'üncü yenilgisini alırken, Galatasaray 9'uncu karşılaşmasında 5'inci galibiyetine ulaştı.

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