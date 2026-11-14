Potada rakip İsrail

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow şehrindeki Arena Gorzow'da Polonya ile oynayacak.
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