Potada rakip İsrail

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow şehrindeki Arena Gorzow'da Polonya ile oynayacak.