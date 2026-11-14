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Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana derbisi, SMS Grup Efeler Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelesi olacak. İki takımın son maçlarını kazanarak geldiği karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın saatini, canlı yayın kanalını ve salon bilgisini merak ediyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 10:54
Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan, Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana derbisiyle devam ediyor. İstanbul'da karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, 2026-2027 sezonunun 6. haftasında önemli bir galibiyet mücadelesi verecek. Ligde üst sıralarda bulunan iki takımın karşılaşması öncesinde voleybolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. hafta mücadelesi, İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA-FENERBAHÇE MEDICANA DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmî yayın programında derbinin başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA VE FENERBAHÇE MEDICANA LİGDE KAÇINCI SIRADA?

SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya, ilk beş maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 6. haftaya dördüncü sırada giriyor.

Fenerbahçe Medicana ise oynadığı beş karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladığı 11 puanla beşinci sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA VE FENERBAHÇE MEDICANA'NIN SON MAÇLARI

Galatasaray Madeş Mobilya, Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Gençlik Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki üç seti kazanarak mücadeleden galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana da geçtiğimiz hafta Gebze Belediyespor karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı karşılaşmada ikinci seti kaybetmesine rağmen üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak üç puana ulaştı.

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının biletleri Biletinial üzerinden satışa çıkarıldı. Bilet platformunda normal tribün biletleri 400 TL, saha içi biletler ise 8 bin TL olarak listeleniyor.

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