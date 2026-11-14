Filede derbi heyecanı

Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray, Efeler Ligi'nde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Rakibi gibi ligde oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.