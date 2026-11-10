Kupa Voley’de heyecan sürüyor

2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları bugün başlayacak. Saat 16.30'da Ziraat Bankkart ile Alanya Belediyespor, saat 19.30'da ise Spor Toto ile Onikişubat Belediyespor karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 16.30'da Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, saat 19.00'da Galatasaray ile Gebze Belediyespor, karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında rakiplerini mağlup eden 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları bugün başlayacak. Saat 16.30'da Ziraat Bankkart ile Alanya Belediyespor, saat 19.30'da ise Spor Toto ile Onikişubat Belediyespor karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 16.30'da Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, saat 19.00'da Galatasaray ile Gebze Belediyespor, karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında rakiplerini mağlup eden 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.