Kusursuz Vakıf

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı. Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-siyahlılar, rakibi karşısında 25-18, 25-22 ve 25-14'lük setlerle galip gelerek ligdeki namağlup serisini sürdürdü. VakıfBank, toplam 49 hücum sayısı ile etkili bir performans sergiledi.