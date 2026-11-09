Kusursuz Vakıf

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı. Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-siyahlılar, rakibi karşısında 25-18, 25-22 ve 25-14'lük setlerle galip gelerek ligdeki namağlup serisini sürdürdü. VakıfBank, toplam 49 hücum sayısı ile etkili bir performans sergiledi.
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