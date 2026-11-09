Gebze’de seri sonu

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gebze Belediyespor, bu sezon ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı ve yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 yenilgi ile 11 puanla 5. sırada bulunuyor.