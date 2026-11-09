Derbi Aslan'ın

Sultanlar Ligi 8. haftasında Galatasaray Daikin, derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 25-20, 17-25, 25-17, 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı. Ligdeki 8.maçında 4. galibiyetini alan Galatasaray puanını 14 yaptı. Beşiktaş ise 6. yenilgisini alarak 7 puanla haftayı tamamladı.

İLKİN'DEN 12 SAYI

Maçta 3 puana 12 blok, 56 hücum, 5 servis sayısı ile direkt rakip hatasından bulduğu 19 sayı ile ulaşan Galatasaray Daikin'de Akimova 25, İlkin 12, Yasemin 10, Janset 9, sayıyla katkı yaptılar. Beşiktaş'ta ise Ndiaye'nin attığı 25 sayı yeterli olmadı. Galatasaray gelecek Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Afyon Belediyesi Yüntaş'ı ağırlayacak.

AKIMOVA ŞOV YAPTI

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Vita Akimova, sakatlığını geride bırakıp sahaya fırtına gibi döndü. Beşiktaş derbisinde sergilediği 25 sayılık dev performansla maçın yıldızı olan Rus pasör çaprazı sarı-kırmızılılara galibiyete taşıdı.