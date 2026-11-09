CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol Aras’tan geçit yok

Aras’tan geçit yok

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Aras’tan geçit yok

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-22 ve 25- 18'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki 5'inci galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi 6'ncı kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı!
Cevad Prekazi hayatını kaybetti
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Emekli maaşlarında yeni artış gündemi! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Asgari ücret, fon tasfiyesi...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanya'da kazanan Trabzonspor!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41
Alanya'da kazanan Trabzonspor! Alanya'da kazanan Trabzonspor! 00:41
Daha Eski
F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı! F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı! 00:41
Cevad Prekazi hayatını kaybetti Cevad Prekazi hayatını kaybetti 00:41
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! 00:41
Süper Lig'de zirve alev alev! Süper Lig'de zirve alev alev! 00:41
Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm! Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm! 00:41
Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum 00:41