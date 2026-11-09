Afyon evinde kazandı

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Afyon Belediye, sahasında Manisa BB'yi 3-2 yendi. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, ilk sette Afyon'un sultanları Yüntaş 29-27'lik skorla öne geçti. İkinci sette Manisa 25-21 ile eşitliği sağladı. Üçüncü seti Yüntaş 25-20 kazanarak yeniden öne geçerken, dördüncü sette Manisa 25-20 ile durumu 2-2'ye getirdi.