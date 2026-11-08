‘Movember’a bıyıklı destek

Halkbank, prostat ve testis kanserine dikkati çekmek amacıyla kasım ayında dünya genelinde gerçekleştirilen "Movember" hareketine destek verdi. İngilizcede "moustache" (bıyık) ve "November" (kasım) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Movember", prostat ve testis kanseri ile erkeklerin ruh sağlığına dikkati çekmeyi amaçlayan uluslararası bir farkındalık hareketi olarak biliniyor.