Fabrika Okulu kapılarını açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Bahçelievler Fabrika Voleybol Okulunun açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve TVF Başkanı Üstündağ, törenin ardından çocuklarla voleybol oynadı.