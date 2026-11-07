Erşimşek dönemi sona erdi

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, başantrenör Ahmetcan Erşimşek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda başantrenörlük görevini üstlenen Ahmetcan Erşimşek ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erşimşek'e kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.