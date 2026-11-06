Erkek voleybolunda İstanbul derbisi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe Medicana, 2026-2027 Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın programı netleşti. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nin 7. haftasındaki karşılaşma, haftanın açılış mücadelesi olacak.

İstanbul'da oynanacak derbiye TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun resmî maç programında Galatasaray ev sahibi, Fenerbahçe Medicana ise deplasman takımı olarak yer alıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Fenerbahçe Medicana erkek voleybol derbisi, TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayımlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun 5 Kasım'da duyurduğu 7. hafta programında maçın yayın adresi TVF Voleybol TV olarak açıklandı.

Karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler, YouTube üzerindeki TVF Voleybol TV yayınını takip edebilecek. İstanbul derbisindeki sayı mücadelesi ve setlerin gidişatı canlı yayın üzerinden izlenebilecek.

TVF VOLEYBOL TV CANLI İZLE!

ERKEKLER 1. LİGİ'NDE GALATASARAY-FENERBAHÇE MEDICANA DERBİSİ

Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nin 7. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe Medicana karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde geride kalan haftaların ardından iki İstanbul temsilcisi, puan tablosundaki konumlarını iyileştirmek için mücadele edecek.

Derbi öncesinde Galatasaray, oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Voleybol Federasyonunun güncel puan tablosunda 13. sırada bulunuyor.