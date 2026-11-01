Gebze liderliğini sürdürdü

SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 25- 21, 25-19, 17-25, 25-23 setlerle 3-1 yendi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 25- 21, 25-19, 17-25, 25-23 setlerle 3-1 yendi. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde dördüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Gebze Belediyespor'da Marek Sotala 18, Luka Marttila 16 ve Gökhan Gökgöz 15 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu. İstanbul'da ise Krisztian Padar 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.