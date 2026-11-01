Kadın voleybolunda derbi heyecanı yaşanıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin karşılaşması öncesinde gözler maçın yayın programına çevrildi. Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Fenerbahçe kadın voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana kadın voleybol maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak karşılaşmada ev sahibi Galatasaray Daikin, taraftarı önünde Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana derbisi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın saatinden itibaren takip edebilecek.

#MaçGünü | Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana 🏐Vodafone Sultanlar Ligi 📅 01.11.2026 ⏱ 19.00 📍TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 📺 TRT Spor Yıldız #️⃣ #RuhunlaKükre #GoforSuccess 🎫 Bilet almak için 👉 https://t.co/MsWYb2Ys7R https://t.co/ODnLQnxLya — Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) November 1, 2026

GALATASARAY FENERBAHÇE KADIN VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasındaki karşılaşma, şifresiz yayın yapan TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek. Sporseverler, yayıncı kanalın televizyon yayını üzerinden derbiyi canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kadın voleybol derbisine İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Galatasaray Daikin'in ev sahibi olduğu mücadelede iki takım, sezonun önemli karşılaşmalarından birinde galibiyet için sahaya çıkacak.

🏆 Vodafone Sultanlar Ligi 🆚 Galatasaray Daikin 🗓 1 Kasım Pazar 🕖 19.00 📍 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 📺 TRT Spor Yıldız 📱 #SarıMelekler https://t.co/DPVmXpeAI3 — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) October 31, 2026

GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI ÖNCESİ NOTLAR

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı hakem görevlendirmelerine göre derbinin başhakemi Caner Çildir, yardımcı hakemi ise Selçuk Görmen olacak. İki hakem, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki karşılaşmada görev yapacak.

Galatasaray Daikin, derbi öncesindeki son lig maçında VakıfBank'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, daha önceki hafta İlbank'ı 3-1 yenmişti. Galatasaray, Fenerbahçe Medicana karşısında yeniden galibiyet elde ederek ligdeki yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Medicana ise derbi öncesinde Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda da başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. İki takımın karşılaşması, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasının en fazla dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.