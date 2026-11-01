Dört dörtlük Halkbank

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi 4. Haftasında Akedaş Onikişubat Belediyespor ile TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Halkın Efeleri maçtan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-20, 25-17 sonuçlandı. Halkbank, Kahramanmaraş temsilcisi karşısında 4 blok, 43 hücum,6 servis sayısı ile bulduğu 22 sayı ile 3 puanın sahibi oldu.

HALKIN EFELERİ 4'TE 4 YAPTI

Başkent ekibinde Darlan 16, Bardarov 16, Deroo 12 sayı ile çift haneli katkı yaptılar. Ligde 4'te 4 yaparak 11 puana ulaşan Halkbank puanını 11 yaptı. Onikişubat Bld. Spor ise dördüncü maçında 3. yenilgisini aldı ve 2 puanla haftayı tamamladı. Ligin 5. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Halkbank, Sungurlu Belediyespor'a konuk olacak. Akedaş Onikişubat Bld. ise Altekma'nın konuğu olacak.