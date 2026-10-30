Voleybola 3 yıllık destek

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone'la olan sponsorluk anlaşmasını üç yıl uzattı. Vodafone, böylece 3 yıl daha Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru olacak. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vodafone ile ilişkimiz de sponsorluktan çok daha öte; gönül bağına ve yol arkadaşlığına dayanan çok güçlü bir birliktelik. Daha doğrusu, biz çok iyi bir aileyiz. Bu destek üç yıl daha sürecek. Hayırlı olmasını diliyorum.

ÇOK VERİMLİ GEÇECEK

Bize verilen bu desteğin ve gösterilen güvenin karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz." Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise; "Filenin Sultanları'nın bu yaz kazandığı 3 şampiyonlukla ülkemize yaşattığı gurur tarifsiz. Türk kadın voleybolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılarda bizim de bir nebze olsun payımız olabildiyse ne mutlu bize. Sponsorluğumuzu 3 yıl daha uzatmaktan gurur duyuyoruz. İşbirliğimizin her iki taraf için de çok verimli geçeceğine inanıyoruz" dedi.

TVF, bu anlaşmayı düzenlenen geceyle duyurdu. Milli voleybolcular da katıldı.

MUTLULUKLA KUTLUYORUZ

TVF, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı resmi sitesinden yayınladığı mesajla kutladı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Cumhuriyetimizin ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde nice yıllara ulaşmayı diliyoruz."