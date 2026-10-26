Rakiplerimiz belli oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası’nda grup aşamasındaki rakipleri, yarınki kura çekimiyle belli olacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri, yarınki kura çekimiyle belli olacak. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun kura çekimi, bugün TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek. Dörderli 8 grupta oynanacak ilk turun ardından ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek