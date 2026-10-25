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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol VakıfBank sahasında Galatasaray Daikin karşısında rahat kazandı!

VakıfBank sahasında Galatasaray Daikin karşısında rahat kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında VafıkBank, sahasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Mücadelenin setlerini 25-20, 25-20 ve 25-22 önde tamamlayan sarı-siyahlılar ligdeki 5. maçını da kazanırken, Galatasaray Daikin ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 16:26
VakıfBank sahasında Galatasaray Daikin karşısında rahat kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender

VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)

Setler: 25-20, 25-20, 25-22

Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

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