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Anasayfa Voleybol Filenin Efeleri Dünya Kupası’nda

Filenin Efeleri Dünya Kupası’nda

FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Filenin Efeleri Dünya Kupası’nda
FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirlerinde gerçekleştirilecek. 2025 yılındaki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihinin en başarılı sonucuna imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği dünya sıralaması derecesiyle 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Turnuvaya 32 takım katılacak.
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