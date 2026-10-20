Filenin Efeleri Dünya Kupası’nda

FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirlerinde gerçekleştirilecek.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirlerinde gerçekleştirilecek. 2025 yılındaki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihinin en başarılı sonucuna imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği dünya sıralaması derecesiyle 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Turnuvaya 32 takım katılacak.