F.Bahçe set vermedi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Zerenspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, setleri 15-12, 25-17 ve 25-18 kazanarak sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. 1 saat 8 dakika süren karşılaşma sarı-lacivertliler, hücumlarda 44 sayı üretirken bloktan 6, servisten ise 3 sayı kazandı.