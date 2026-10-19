CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'nda boy gösterecek

A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'nda boy gösterecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenecek 2027 FIVB Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 15:14
A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'nda boy gösterecek

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Elemelerin tamamlanmasının ardından 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. 2025 yılındaki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi dereceye ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası'na katılacak takımların grupları ise kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarihi ise daha sonra açıklanacak.

2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

Ev sahibi: Polonya

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: ABD, Kanada, Küba

Asya: Japonya, İran, Güney Kore

Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya

Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir

Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili

Dünya sıralaması: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya

Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Müsabakalara Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirleri ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi!
Ve G.Saray ile Juventus masada! Transfer...
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan siyonist nifak tohumlarına karşı uyardı! "Etrafımız ateş çemberi" deyip mesajı verdi: Büyük mücadelenin tam göbeğindeyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boca Juniors'un seçim kozu G.Saraylı yıldız!
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal konuşuyor | CANLI İsmail Kartal konuşuyor | CANLI 14:53
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! 14:42
Iheanacho'ya taraftarlardan karpuz hediyesi Iheanacho'ya taraftarlardan karpuz hediyesi 14:38
Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması! Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması! 14:33
Efeler'in Dünya Kupası heyecanı! Efeler'in Dünya Kupası heyecanı! 14:22
Türk yıldızlar için NBA yeni sezonu başlıyor Türk yıldızlar için NBA yeni sezonu başlıyor 14:08
Daha Eski
Boca Juniors'un seçim kozu G.Saraylı yıldız! Boca Juniors'un seçim kozu G.Saraylı yıldız! 14:02
Tottenham-Coventry City maçı bilgileri Tottenham-Coventry City maçı bilgileri 13:19
Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri 08:37
Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları 09:17
Bursaspor - Pendikspor maçı detayları Bursaspor - Pendikspor maçı detayları 09:39
Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok? Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok? 09:48