VakıfBank Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup etti!

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)
VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)
Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15
Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)