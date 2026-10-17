Sezon derbiyle başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 57'nci sezonu bugün başlıyor... Sezonun açılışında saat 14.00'te Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçları oynanacak. Ligin iddialı takımları Halkbank ile Galatasaray Madeş Mobilya, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonu Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe Medicana ile saat 19.00'da karşılaşacak.

İSTANBUL'DAN 4 ANKARA'DAN 3 TAKIM

Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Çorum ve Kahramanmaraş'ı da birer takım temsil edecek. Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2027'den 4 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Lig etabını birinci sırada bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1-4 final etabında, mücadele verecek.