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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol Halkbank sahasında Galatasaray'ı yendi

Halkbank sahasında Galatasaray'ı yendi

Efeler Ligi'nin açılış haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 23-25, 25-20, 27-25 ve 25-23'lük skorlarla 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 21:59
Halkbank sahasında Galatasaray'ı yendi

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Ziraat Bankkart

Halkbank: Denislav Slavchev Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Galatasaray: Micah Kupono Ma'a, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Stephen Maar, Roamy Alonso, Abdulsamet Yalçın (L), Fatih Yörümez (L), Yiğit Savaş Kaplan, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Gülhan Emir Pınar, Emirhan Özçelik.

Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23

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