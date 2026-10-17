Galatasaray sezonu kupayla açtı

Geçen yıl Efeler Ligi ve Kupa Voley'i kazanan, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'üncü olan Ziraat Bankkart, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Galatasaray Madeş Mobilya'ya 3-1 yenildi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Geçen yıl Efeler Ligi ve Kupa Voley'i kazanan, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'üncü olan Ziraat Bankkart, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Galatasaray Madeş Mobilya'ya 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, sezona kupayla başlamış oldu.