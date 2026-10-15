Halkbank iddialı

Halkbank Spor Kulübü, 2026- 2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, Halkbank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Recep Süleyman Özdil'in katılımıyla takımı ve yönetimi bir araya getiren özel bir organizasyon gerçekleştirdi. Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcuların katıldığı buluşmada başkan Başkan Özdil, yeni sezon hedeflerinin yanı sıra Halkbank kulübünün gelecek vizyonu, altyapı çalışmaları ve tesisleşme projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HER KULVARDA MÜCADELE

Halkbank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Recep Süleyman Özdil, "2026-2027 sezonuna büyük hedeflerle ve güçlü bir yapılanmayla giriyoruz. Mücadele gücü yüksek, Halkbank armasının sorumluluğunu taşıyan ve her kulvarda sonuna kadar mücadele eden bir takım görmek istiyoruz. Ligi ulaşabileceğimiz en iyi noktada tamamlamak ve Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.