Şampiyon Galatasaray

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. Geçen sezon Efeler Ligi Şampiyonu ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan maçın ilk seti çekişmeli geçti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-22 üstün tamamladı. İkinci sete etkili başlayan sarı-kırmızılılar, aradaki farkı koruyan Galatasaray, ikinci seti 25-21 kazandı. Üçüncü sette de iki takım karşılıklı sayılar alırken, daha sonra üst üste sayılar bulan Ziraat Bankkart, rakibine farkı kapatma şansı vermedi ve seti 25-19 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü sette etkili hücumlarla öne geçen Galatasaray, avantajını koruyarak son seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak kupaya uzandı.

BAKAN BAK KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı. Bak mesajında, "Kupanın sahibi olan G.Saray'ı kutluyorum. Ziraat Bankkart'ı da tebrik ediyorum. İki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.