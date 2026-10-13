CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol Hedef kupa

Hedef kupa

Zehra Güneş, her kulvarda başarı istediklerini söyledi: "Önümüzde beş ayrı kupa var. Dünya Kulüpler Şampiyonası için çok heyecanlıyım. Önümüzde ne varsa ona odaklanıyorum. Umarım sonunda da hep birlikte başarılarımızı kutlayabiliriz"

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Hedef kupa

Vakıfbank'ın kaptanı Zehra Güneş, sezona harika bir giriş yaptıklarını söyledi. Bu sezon da tüm kupalara talip olduklarının altını çizen milli voleybolcu, şunları söyledi: "Takımla birlikte tarih yazmak benim için çok gurur verici bir şey. Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak, uluslararası turnuvalardan altınla ayrılmak ve evimizde bunu kutlayabilmek benim için çok özeldi. Çok güzel geçti. Umarım sezon da böyle devam eder. Çok üst düzey bir ligde oynuyoruz ve üst düzey takım arkadaşlarım var. Rakiplerimiz de çok üst düzey.

ÇOK GÜZEL BAŞLADIK

Çok güzel başladık. Kupayla başlamak büyük bir motivasyon. Hedeflerimizden birini tamamladığımız için mutluyum. Formda hissediyorum, takımı enerjisi de çok güzel. Hazırlıklara devam ediyoruz. Daha her şeyin çok başındayız. Umarım sonunda da hep birlikte başarılarımızı kutlayabiliriz. Dünya Kulüpler Şampiyonası için çok heyecanlıyım. Bu sezon da adım adım, önümüzde ne varsa ona odaklanıyorum. Dünya şampiyonası da çok farklı bir podyum ve çok farklı bir turnuva. Umarım orada da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebiliriz."

Zehra Güneş: "Yüksek tempolu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bizim itici gücümüz. Bu sezon da onlara çok ihtiyacımız var ve onları çok seviyoruz."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan tarih yazmak için sahada! İşte Buruk'un 11'i
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
Daha Eski
Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar 09:00
İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! 09:26
Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri 09:29
Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri 09:35
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12