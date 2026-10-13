Hedef kupa

Vakıfbank'ın kaptanı Zehra Güneş, sezona harika bir giriş yaptıklarını söyledi. Bu sezon da tüm kupalara talip olduklarının altını çizen milli voleybolcu, şunları söyledi: "Takımla birlikte tarih yazmak benim için çok gurur verici bir şey. Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak, uluslararası turnuvalardan altınla ayrılmak ve evimizde bunu kutlayabilmek benim için çok özeldi. Çok güzel geçti. Umarım sezon da böyle devam eder. Çok üst düzey bir ligde oynuyoruz ve üst düzey takım arkadaşlarım var. Rakiplerimiz de çok üst düzey.

ÇOK GÜZEL BAŞLADIK

Çok güzel başladık. Kupayla başlamak büyük bir motivasyon. Hedeflerimizden birini tamamladığımız için mutluyum. Formda hissediyorum, takımı enerjisi de çok güzel. Hazırlıklara devam ediyoruz. Daha her şeyin çok başındayız. Umarım sonunda da hep birlikte başarılarımızı kutlayabiliriz. Dünya Kulüpler Şampiyonası için çok heyecanlıyım. Bu sezon da adım adım, önümüzde ne varsa ona odaklanıyorum. Dünya şampiyonası da çok farklı bir podyum ve çok farklı bir turnuva. Umarım orada da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebiliriz."

Zehra Güneş: "Yüksek tempolu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bizim itici gücümüz. Bu sezon da onlara çok ihtiyacımız var ve onları çok seviyoruz."