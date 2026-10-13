Eczacı’dan farkındalık

Memorial Sağlık Grubu ile Eczacıbaşı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Eczacıbaşı Peron İstanbul ile Aras Kargo arasında oynanan karşılaşmada, '5 dakika aynaya bak, farkındalığı fileye taşı' mesajı verildi. Ayrıca 11 Ekim'de oynanan karşılaşma öncesinde, meme kanserini yenen 15 kadın, voleybolcularla birlikte sahaya çıktı. Sağlık çalışanları ve kadınlar, pembe tişörtlerle tribünde yer aldı. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Sporun yarattığı birlikteliği, kadınların birbirlerinin sağlığını da gözettiği bir dayanışmaya vesile olmasını gönülden diliyoruz" açıklamasını yaptı.