Bedirhan’dan Ederson övgüsü

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Bedirhan Bülbül, sarı-lacivertli ekibi tercih etmesinin nedenini açıkladı.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Deneyimli oyuncu, "F.Bahçeli bir ailede büyüdüm. Buraya deplasmana geldiğimde taraftarın bana ilgisi vardı. Büyük beklentilerin olduğu bir kulüp. O yüzden F.Bahçe'ye geldim" dedi. Futbolu yakından takip ettiğini söyleyen Bedirhan, "Greenwood bana çok değişik bir oyuncu gibi geliyor. Kalecilere ayrı sempatim var. O konuda Ederson'u çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.