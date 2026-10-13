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Anasayfa Voleybol Bedirhan’dan Ederson övgüsü

Bedirhan’dan Ederson övgüsü

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Bedirhan Bülbül, sarı-lacivertli ekibi tercih etmesinin nedenini açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Bedirhan’dan Ederson övgüsü
Deneyimli oyuncu, "F.Bahçeli bir ailede büyüdüm. Buraya deplasmana geldiğimde taraftarın bana ilgisi vardı. Büyük beklentilerin olduğu bir kulüp. O yüzden F.Bahçe'ye geldim" dedi. Futbolu yakından takip ettiğini söyleyen Bedirhan, "Greenwood bana çok değişik bir oyuncu gibi geliyor. Kalecilere ayrı sempatim var. O konuda Ederson'u çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.
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