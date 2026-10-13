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Anasayfa Voleybol 4 takım kayıpsız

4 takım kayıpsız

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken 4 takım kayıp yaşamadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
4 takım kayıpsız
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken 4 takım kayıp yaşamadı: VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Türk Hava Yolları... Bu takımlar içerisinde rakiplerine sadece bir set veren VakıfBank, lider konumda bulunuyor. Ligin iddialı takımlarından Galatasaray Daikin, Aras Kargo ve Zeren Spor, ilk iki haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Göztepe, Nilüfer Belediye ve Kuzeyboru'nun henüz galibiyeti yok.
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