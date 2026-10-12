Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya'nın karşılaşması, voleybolseverleri ekran başına taşıyacak. İki takımın şampiyonluk hedefiyle çıkacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri ve kupa geçmişi araştırılıyor. Ziraat Bankkart Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Final hangi salonda oynanacak? İşte karşılaşmanın programı ve rekabetin arka planı…

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

Şampiyonlar Kupası karşılaşması, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. İki takım, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

FİNAL TRT SPOR EKRANLARINDA

Ziraat Bankkart - Galatasaray mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin güncel yayın akışında Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finali olarak listeleniyor.

GALATASARAY İÇİN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK FIRSATI

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Kupası'ndaki tek zaferini 2019'da Fenerbahçe karşısında elde etti. Beş sete uzanan Ankara'daki mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı mağlup etmesi durumunda organizasyondaki şampiyonluk sayısını ikiye çıkaracak.

BAŞKENT EKİBİ KUPA SAYISINDA ZİRVEDE

Ziraat Bankkart, beş şampiyonlukla organizasyonun başarı sıralamasında ilk basamakta bulunuyor. Son kupasını 2025'te kazanan başkent temsilcisi, Kırıkkale'de altıncı şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Bu liderlik, Şampiyonlar Kupası'ndaki toplam zafer sayısına dayanıyor. Final, iki ekibin lig sıralamasından bağımsız olarak kupanın sahibini belirleyecek.

ESKİŞEHİR'DEKİ FİNALİN ARDINDAN YENİ RANDEVU

İki takımın bu yılki kupa rekabetinde Ziraat Bankkart'ın üstünlüğü bulunuyor. 2026 AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Ankara temsilcisi, Eskişehir'den şampiyonlukla ayrılmıştı. Ziraat Bankkart o karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-12 ve 25-19 kazandı. Galatasaray, farklı bir organizasyondaki bugünkü finalde rakibine karşı bu kez kupaya uzanan taraf olmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR KUPASI'NIN GEÇMİŞ KAZANANLARI

Ziraat Bankkart: 2010, 2021, 2022, 2023, 2025 — 5 kupa

Fenerbahçe: 2011, 2012, 2017, 2020 — 4 kupa

Halkbank: 2013, 2014, 2015, 2018 — 4 kupa

Galatasaray: 2019 — 1 kupa

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2009 — 1 kupa

Arkas Spor: 2024 — 1 kupa

FİNALİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TVF'nin duyurusuna göre mücadelede Ozan Sarıkaya başhakem, Koray Yılmazgil yardımcı hakem olarak görev yapacak