THY rahat kazandı

Afyon Belediye Yüntaş ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım oldu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Afyon Belediye Yüntaş ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım oldu. Türk Hava Yolları, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 25-22, 18-25, 18-25, 20-25 setlerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.