Lider set vermedi

Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki maçı kazanan taraf 3-0'lık skorla VakıfBank oldu. Konuk takım ilk seti 25-20, ikinci seti 25- 22'lik skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, Göztepe karşısında 25-19 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı.

ZHUANG'DAN 16 SAYI

MÜCADELE 89 dakika sürerken Vakıf- Bank ligde 2'de 2 yaparak sezona başladı. Göztepeli Zhuang 16️ sayıyla en skorer isim olurken; Boskovic ve Markova 10 sayıya imza attı. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, geçtiğimiz hafta İlbank'a 3-1 mağlup olmuştu. İstanbul ekibi gelecek hafta Zerenspor ile karışlaşacak. İzmir temsilcisi ise Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak.

SCHÜRMANN: FAVORİ BİZİZ

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda önemli rakiplerinin olduğunun altını çizerek "Aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası için Brezilya'ya gidiyoruz. Eczacıbaşı ve kendimizi favori olarak görüyoruz. Muhtemelen bizim için Süper Kupa'nın bir rövanşı olacak. Seyirciye güzel bir oyun izletip kupayı kazanmayı hedefliyoruz" dedi.