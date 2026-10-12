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Filede dev maç

Ziraat Bankkart ile Galatasaray 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, bugün Kırıkkale’de oynanacak. Maç 19.30’da başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Filede dev maç

Ziraat Bankkart ile Galatasaray voleybol takımları arasındaki 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Kırıkkale'de oynanacak. İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17'ncisi, bugün saat 19.30'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak. Geçen sezon Efeler Ligi ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek. Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

EN ÇOK KUPA ZİRAAT BANKKART'TA

2026 Erkekler Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı en çok müzesine götüren takım, 5 kezle Ziraat Bankkart oldu.

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