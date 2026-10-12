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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Galatasaray Madeş Mobilya!

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Galatasaray Madeş Mobilya!

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 22:39
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Galatasaray Madeş Mobilya!

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'ndaki mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Voleybol Fedarasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, yerinde izledi.

Karşılaşmaya blok sayılarıyla başlayan Galatasaray, ilk bölümde 6-2 üstünlük kurdu. Efe Bayram'ın servis turunda 4 sayılık seri yakalayan Ziraat Bankkart, farkı kapattı: 6-6. Karşılıklı sayılarla devam eden sette sarı-kırmızılılar, 3 sayılık (15-18) avantaj yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan Galatasaray, 3 sayılık fark (3-6) yakaladı. Karşılıklı sayılarla fark korunduktan (14-17) sonra sarı-kırmızılı ekip, Ma'a ve Patry ile 20'li sayılara ulaştı: 15-20. Setin son bölümünde Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis turunda farkı azaltsa da Galatasaray, ikinci seti 25-21 kazandı.

Üçüncü setin ilk 10 oyunu 5-5 eşitlikle geçildi. Daha sonra üst üste 3 sayı bulan Ziraat Bankkart, Galatasaray Başantrenörü Andrea Gardini'ye mola aldırdı. Molanın ardından oyuna denge gelirken 3 sayılık fark (15-12) korundu. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen başkent ekibi, Nimir Abdelaziz'in 10 sayıyla damga vurduğu seti 25-19 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankkart, ilk bölümü 7-5 önde geçti. Etkili hücumlarla 8-3'lük üstünlük kuran Galatasaray, 3 sayılık avatantaj yakaladı: 10-13. Dengeli geçen bölümün ardından Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis sayısıyla farkı 1'e (19-20) indirdi. Son bölümde avantajını koruyan Galatasaray, son seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak kupaya uzandı.

GALATASARAY'IN İKİNCİ ZAFERİ

Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupada 2. kez mutlu sona ulaştı.

İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü.

Setler: 22-25, 21-25, 25-19, 21-25

Süre: 121 dakika (31, 31, 27, 32)

2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Galatasaray Madeş Mobilya, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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